Einsame Zeiten für Jana Ina Zarrella (43)! Eigentlich moderiert die gebürtige Brasilianerin gerade die RTL2 Show Love Island. Da sie allerdings positiv auf Corona getestet wurde, befindet sich die TV-Bekanntheit jetzt in häuslicher Quarantäne. Das Schlimme daran: Auch von ihren Liebsten muss sich Jana Ina komplett abkapseln. "Ich lebe hier in meinem Raum jetzt und es ist wirklich auf einmal so ein Schlag ins Gesicht", verrät sie in einem Instagram-Update zu ihrem Gesundheitszustand.

"Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe", Montag, 31. August, um 20:15 Uhr und ab 1. September immer montags bis freitags und sonntags, um 22:15 Uhr bei RTL2. Die Folgen sind im Anschluss sieben Tage lang bei TVNOW verfügbar.

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de