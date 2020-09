Daniela Katzenberger (33) schwelgt in emotionalen Erinnerungen! Erst vor wenigen Wochen hatte die Kultblondine bei ihren Fans für großes Erstaunen gesorgt: Gemeinsam mit Ehemann Lucas Cordalis (53) gab die Wahl-Mallorquinerin bekannt, kein zweites Kind mehr zu wollen – und das, obwohl sie jahrelang betont hatte, wie sehr sie sich weiteren Nachwuchs wünsche. Und ganz abgeschlossen hat die einstige Goodbye Deutschland-Teilnehmerin mit dem Thema Baby wohl noch nicht. Via Instagram teilte Daniela nun ein Foto des Gipsabdrucks ihres Bauchs aus ihrer ersten Schwangerschaft und schrieb dazu wehmütig: "Ich werde wohl in meinem ganzen Leben nie wieder schwanger sein!"

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de