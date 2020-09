Fans dürfen sich in After Truth auf sexy Szenen freuen! 2019 kam mit "After Passion" der erste Teil von Anna Todds Erotikroman-Reihe in die Kinos – am 3. September folgt nun der zweite. Und in dem geht es zwischen den Protagonisten Tessa und Hardin noch heißer her als zuvor! Im Promiflash-Interview gibt der männliche Hauptdarsteller Hero Fiennes Tiffin (22) preis: "Ohne zu viel vorwegzunehmen, wird in den Sexszenen sehr viel mehr ausprobiert!"

