Im Hause Beckham gibt es einen guten Grund zum Feiern – denn ein Mitglied begeht einen neuen Lebensabschnitt! Romeo Beckham (18), der zweitälteste Sohn von Fußball-Ikone David Beckham (45) und Ex-Spice Girls-Mitglied Victoria Beckham (46), wurde am 1. September volljährig. Mit 18 Jahren hat sich der Kicker-Spross enorm verändert im Vergleich zu früher: Romeo trainierte sich stahlharte Muckis an, zierte seinen Körper bereits mit einem ersten Tattoo und mit Piercings – und hat bereits eine feste Freundin!

