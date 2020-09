Was wollen die Jungs wirklich auf der Liebesinsel? Seit Montag läuft die vierte Staffel von Love Island – doch nach wenigen Tagen ist die Stimmung schon angespannt. Der Grund: Die Mädels trauen einigen Jungs nicht. Chiara, Melina und Aurelia warfen beispielsweise Henrik und Josua vor, kein wirkliches Interesse an ihnen zu haben, sondern lediglich ihre Teilnahme bei der Show sichern zu wollen. Aber sind die Vorwürfe wirklich gerechtfertigt? Promiflash hat mit den beiden vor der Sendung gesprochen und nachgefragt: Warum machen sie wirklich bei "Love Island" mit?

Zumindest in ihren Interviews beteuerten die Boys: Sie sind einzig und allein wegen der Liebe auf der Insel! "Ich suche eine Freundin, ganz klar! Ich bin jetzt schon seit längerem Single und ich merke einfach, dass es schön wäre, wenn man jemanden im Leben hat, dem man vertrauen kann, auf den man bauen kann und von daher ist das so meine Absicht", stellte Henrik gegenüber Promiflash klar. Auch Josua machte deutlich, dass er die Frau fürs Lebens finden wolle. Trotzdem gab er gleichzeitig zu: "Und natürlich – das kann man nicht abstreiten – ist es ein schöner Nebeneffekt, dass man mehr in der Öffentlichkeit steht und bei Instagram mehr Reichweite hat."

Blondschopf Henrik machte sich in der Show allerdings noch mit einer weiteren Sache unbeliebt: Er behauptet, dass sein Penis sein schönstes Körperteil sei, "da er die perfekte Form und Größe hat." Dieser Spruch kam bei den "Love Island"-Girls so gar nicht gut an: "Diese Aussage geht überhaupt gar nicht", empörte sich zum Beispiel Chiara.

"Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe", Montag, 31. August, um 20:15 Uhr und ab 1. September immer montags bis freitags und sonntags, um 22:15 Uhr bei RTL2. Die Folgen sind im Anschluss sieben Tage lang bei TVNOW verfügbar.

