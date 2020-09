Seit sie mit Hollywood-Star Brad Pitt (56) abgelichtet wurde, ist Nicole Poturalski in aller Munde. Das deutsche Model und der Schauspieler lernten sich vor einiger Zeit in Berlin kennen und sollen Gerüchten zufolge zusammen ein paar romantische Tage in Frankreich verbracht haben. Mittlerweile ist der Film-Darsteller wieder zurück in den USA und Nico in der deutschen Hauptstadt – ihr Beziehungsstatus bleibt weiter ungewiss. Dafür erfreut die Beauty ihre Fans jetzt mit dieser sexy Aufnahme.

Auf einem Instagram-Bild präsentiert die 27-Jährige ihren Hammer-Body. Darauf trägt sie einen weißen Blazer, der lediglich von einem breiten Gürtel zusammengehalten wird, und so ein Mega-Dekolleté zaubert. Auf einen BH verzichtete die Brünette bei ihrer Outfitwahl komplett. Mit Schmollmund, zerzaustem Haar und verführerischem Blick schaut Brads mutmaßliche neue Flamme in die Kamera. "Alles dreht sich um deine Denkweise", schreibt sie nachdenklich zu dem Fotobeitrag.

Ob auch Brad dem XXL-Ausschnitt der Laufstegschönheit verfallen ist? Dass es zwischen den beiden ernster wird, konnte ein Insider gegenüber Daily Mail zumindest nicht zweifelsfrei bestätigen. Immerhin ist Nicole nicht nur Mama eines siebenjährigen Sohnes, sie ist auch mit dem Gastronomen Roland Mary verheiratet. "Sie sind immer noch verheiratet, aber man könnte ihre Beziehung als 'offene Ehe' bezeichnen", sagte die Quelle dazu.

Getty Images Brad Pitt, Schauspieler

Instagram / nico.potur Nicole Poturalski

Getty Images Brad Pitt, Schauspieler

