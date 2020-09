Das Warten hat endlich ein Ende – Carmen Kroll ist Mutter geworden! Nach vielen spannenden Monaten, in denen die Bloggerin ihren Fans Einblicke in ihre Schwangerschaft gewährt hatte, gab sie am Freitag auf Instagram die Geburt ihres ersten gemeinsamen Kindes mit ihrem Mann Niclas Kroll bekannt – eine Tochter. Bei dem Foto handelt es sich um eine rührende Aufnahme, die das Eltern-Baby-Gespann beim Stillen zeigt. "Unser kleines Stück Magie. Willkommen auf der Welt", lautet die emotionale Bildunterschrift.

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de