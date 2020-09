Die Familienplanung ist wohl noch lange nicht abgeschlossen! Wie das US-Onlinemagazine Us Weekly verkündet, erwarten Robin Thicke (43) und seine Ehefrau April Love Geary (25) angeblich ihr drittes gemeinsames Kind. Das Pärchen selbst hat sich zu dem Bericht über eine weitere Schwangerschaft noch nicht geäußert – doch bereits vor Wochen hatte die 25-Jährige angedeutet, dass sie gerne noch mehr Nachwuchs hätte. "Ich will wieder schwanger von dir sein!”, schrieb sie im Netz. Na, dieser Wunsch scheint in Erfüllung gegangen zu sein...

