Mischa Mayer (28) und Adela Smajic (27) näherten sich bei Promi Big Brother an und versprachen, sich anschließend in Freiheit besser kennenlernen zu wollen. Doch wie ging der Flirt weiter? Promiflash hat mit den beiden nach dem Show-Finale gesprochen. Bislang sei es zu keinem Treffen gekommen, sie planen aber, sich abseits aller Kameras und der Öffentlichkeit zu daten, wie der Ex-Love Island-Star erklärte. "Jeder, der mich kennt, weiß, dass ich nicht so viel Öffentlichkeit haben möchte, das setzt mich unter Druck und das ist dann kontraproduktiv. Die Zeit rennt uns nicht davon. Wir haben uns geschrieben, aber wir müssen erstmal runterkommen. Wir versuchen, uns nicht aus den Augen zu verlieren." Adela sei sich auch sicher, dass ein Wiedersehen früher oder später anstehe. Fix ausgemacht hätten sie bis jetzt allerdings noch nichts.

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de