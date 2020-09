Startet Aaron Carter (32) jetzt als Erotikstar durch? In den vergangenen Wochen machte der Musiker vor allem mit Beziehungsnachrichten auf sich aufmerksam und teilte ein verliebtes Foto nach dem anderen mit seiner Verlobten Melanie Martin. Die Beauty ist auch als Erotikmodel unterwegs und hat kein Problem damit, sich freizügig im Netz zu zeigen. Jetzt zieht ihr Liebster offenbar nach und gibt sein Debüt auf einer Pornowebseite.

"Es ist mein erstes Mal! Checkt meine Livesession auf CamSoda", kündigte der 32-Jährige am Freitag auf seinem Instagram-Kanal an. Ein Sprecher der Webseite für Erwachsenen-Content führte im Vorfeld gegenüber Page Six bereits aus, was sich Erotik-Fans von Aarons Debüt erhoffen können: "Er wird Bananen verführerisch essen und einige mit den Füßen schälen. Er wird außerdem vor einem Livepublikum masturbieren. Zum ersten Mal überhaupt.

Schon im Frühjahr dieses Jahres hatten die Fans des Bruders von Nick Carter (40) vermutet, dass sich ihr Idol ins Sexgeschäft begeben könnte. Da die Postings des Sängers und Melanie immer freizügiger geworden waren, glaubten die Follower, dass die beiden einen Erotikstreifen drehen wollten. Zu einer speziellen Aufnahme mit der Bildunterschrift "Preview", die das Paar halb nackt im Rotlicht zeigt, fragte ein Fan: "Plant ihr einen Porno?"

Instagram / missmelaniemartin Aaron Carter und Melanie Martin

Instagram / aaroncarter Aaron Carter, Sänger

Instagram / aaroncarter Aaron Carter und seine Freundin Melanie Martin im Februar 2020

