Elena Carrière (23) wird dem Model-Business den Rücken kehren! 2016 nimmt die Hamburgerin an Germany's next Topmodel teil – und landet sogar auf dem zweiten Platz. Es folgten jede Menge Jobs in der Fashion-Branche, Elena durfte über etliche internationale Laufstege stolzieren. Anfang des Jahres sollte die 23-Jährige für ein Engagement nach New York reisen, doch durch den weltweiten Lockdown fiel das Vorhaben ins Wasser. Statt sich über den geplatzten Deal zu ärgern, kam Elena zu einer alles entscheidenden Erkenntnis: "Ich habe echt gemerkt, ich wollte das gar nicht. Was gibt mir dieser Job?", erklärt die Tochter von Schauspieler Mathieu Carrière (70) in der aktuellen Folge des "Place to be"-Podcasts.

