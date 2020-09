Glücklicher könnte eine Schwangere wohl kaum aussehen! Love Island-Beauty Samira und ihr Verlobter Yasin erwarten ihren ersten Nachwuchs – es wird ein Junge. Mittlerweile ist das Reality-TV-Sternchen schon in der 23. Schwangerschaftswoche angelangt und fühlt sich pudelwohl mit ihrer wachsenden Körpermitte. Das bewies Samira jetzt mit einem Clip in ihrer Instagram-Story. In dem Video legt die werdende Mutter zu "Bachata" von Kay One (35) einen sexy Bauchtanz hin!

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de