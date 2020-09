Ikke Hüftgold (43) spricht über die Hintergründe seines Promi Big Brother-Sinneswandels! Der Ballermann-Star war kürzlich in der diesjährigen Staffel des Reality-Formats zu sehen und konnte mit seiner offenen und ehrlichen Art schnell die Sympathien vieler Zuschauer gewinnen: Ikke galt sogar lange Zeit als unangefochtener Favorit der Show und schaffte es tatsächlich bis ins Finale. Doch nun verriet der Partysänger, dass er sich zunächst gar nicht auf das Format habe einlassen wollen!

Gegenüber Promiflash verriet der 43-Jährige: "Also für mich war das Projekt ‘Promi Big Brother’ ein Glücksfall." Er habe sich lange davor gesträubt, das Angebot anzunehmen. Sein Umfeld habe ihn dazu erst regelrecht überreden müssen. "Die meinten alle, du bist so ein feiner Kerl, du hast mit so vielen Vorurteilen zu kämpfen", schilderte der "Dicke Titten, Kartoffelsalat"-Interpret weiter.

Ikke sei stets als "Vollpfosten vom Ballermann" abgestempelt worden und hatte mit diesem Image bis zu seiner Promi-BB-Teilnahme stark zu kämpfen. Nach nur zwei Tagen im TV-Märchenland entschied er deshalb, sich von seiner Perücke – Ikkes Markenzeichen – zu verabschieden und seinen Mitstreitern und den Zuschauern als er selbst, Matthias Distel, gegenüberzutreten. Ikke sei schließlich nur eine Rolle.

Instagram / ikkehueftgold_official Ikke Hüftgold im Jahr 2019

ActionPress Ikke Hpüftgold im Januar 2020 in Köln

ActionPress Ikke Hüftgold, Sänger

