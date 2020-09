Bei Like Me – I'm Famous geraten Melanie Müller (32) und Sarah Knappik (33) in eine banale Streitigkeit, die völlig ausartet. Die Ballermann-Sängerin war von ihrer Mitstreiterin einfach so genervt, dass sie ihr wüste Beschimpfungen an den Kopf warf. Nach der Auseinandersetzung suchte die Ex-GNTM-Kandidatin zwar ein klärendes Gespräch, davon wollte Melli aber nichts wissen. Doch warum verweigerte sie die Aussprache mit Sarah? "Ich wollte kein Gespräch mit ihr führen, weil ich dieser Frau keine Plattform bieten wollte", erklärte sie im Promiflash-Interview. Die zweifache Mutter könne unehrliche Personen und die, die nur eine Show abziehen würden, nicht ausstehen.

TVNOW zeigt insgesamt acht Folgen "Like Me – I’m Famous" ab dem 11. August 2020 immer dienstags.

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de