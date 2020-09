Lara Helmer spricht über eine schlimme Erfahrung aus ihrer Vergangenheit. Die Germany's next Topmodel-Kandidatin von 2016 enthüllte kürzlich via Instagram: Sie litt vor gut vier Jahren an einer schweren Essstörung – verursacht durch den Druck im Modelbusiness. "Sie haben mir gesagt, dass ich Gewicht verlieren muss, um mehr Jobs zu bekommen!", schilderte die Münchnerin. Heute sei sie zwar wieder gesund, wolle jedoch auf die schlimme Erkrankung aufmerksam machen: "Es ist ein Verbrechen, einem jungen Mädchen zu erzählen, dass ihr Körper nicht okay ist!"

