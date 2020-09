Er hat im Container wahre Freunde gefunden! Vor einigen Tagen fand das große Finale von Promi Big Brother statt. Neben Mischa Mayer (28), Kathy Kelly (57) und Werner Hansch (82) war auch Ikke Hüftgold (43) im Showdown dabei. Als Viertplatzierter musste er an diesem Abend als Erster das Märchenland verlassen – doch darüber war er nicht so traurig, hat er all die Finalisten ins Herz geschlossen. "Dieses Finale war für mich die absolute Traumkombination. [...] Werner war einfach der Werner, Mischa hat einfach das große Herz gehabt und Kathy war die Mama im Haus, die mit ihrer Lache alles platt gemacht hat”, erzählte er kurz nach dem Finale gegenüber Promiflash. Mit diesen Kandidaten halte er immer noch Kontakt!

