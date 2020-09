Große Trauer um Webstar Ethan Peters! Seit dem vergangenen Wochenende herrscht traurige Gewissheit, dass die Drag-Bekanntheit gestorben ist. Seine gute Freundin, die YouTuberin Ava Louise bestätigte die schreckliche Nachricht auf Social Media. Kurz darauf deutet die Blondine an, dass der erst 17-Jährige durch die Folgen einer Drogenüberdosis ums Leben gekommen ist. "Vor ungefähr einem Jahr fing er an, Drogen zu nehmen, weil er in so einem jungen Alter zum Netzstar wurde", erklärte sie auf Twitter. Angeblich haben zwei verschreibungspflichtige Medikamente zu seinem Tod geführt.

