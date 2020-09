Wie weit würden Andrej Mangold (33) und Jennifer Lange (26) im Sommerhaus der Stars gehen? Am Mittwoch geht das Reality-Format in eine neue Runde. Auch der Ex-Bachelor und seine Liebste wollen sich dort behaupten. Doch nicht nur der Kampf um den Titel "Promipaar 2020" dürfte zur Challenge für die zwei werden: Andrej und Jenny müssen während der Wochen im Haus auch die Finger voneinander lassen – oder würden sie sich etwa vor laufenden TV-Kameras in den Laken wälzen?

Der einstige Rosenkavalier und seine Auserwählte scheinen einem Liebesabenteuer gegenüber nicht abgeneigt zu sein. "Es kann sogar sehr reizvoll sein, wenn du weißt, da sind überall Kameras", offenbart Andrej im Gespräch mit RTL. Er scheint sich gut vorstellen zu können, dass die Dauerüberwachung die Lust steigert: Immerhin müsse er die ganze Zeit darauf achten, dass es nicht dazu kommt – aus einem Kuss könne dann schon mal ein bisschen mehr werden. Deutet der 33-Jährige mit dieser Aussage also an, dass er und seine Herzdame wirklich Sex im Sommerhaus haben werden?

Fakt ist: In der Regel mögen es Andrej und Jenny facettenreich! "Wir lieben es, Abwechslung reinzubringen. Den Partner auch mal ein bisschen aus der Reserve zu locken", verrät der Ex-Basketballer. "Genau, etwas ausprobieren. Ich meine, es gibt ja auch ein paar Sachen, Spielzeuge oder wie auch immer", pflichtet ihm die 26-Jährige bei.

Alle Infos und Folgen von "Das Sommerhaus der Stars" findet ihr bei TVNOW.

Anzeige

Instagram / dregold Andrej Mangold und Jennifer Lange im Jahr 2020

Anzeige

TVNOW / Stefan Gregorowius Andrej Mangold und Jennifer Lange, Sommerhaus-Kandidaten 2020

Anzeige

ActionPress Andrej Mangold und Jennifer Lange im September 2019 in Berlin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de