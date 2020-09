An JoJo Siwa hat James Charles (21) erneut demonstriert, wie gut seine Schminkkünste sind! Der YouTuber, der seit 2015 auf der Plattform aktiv ist, gab schon so mancher Hollywoodgröße wie etwa Kesha (33) oder Kylie Jenner (23) ein Makeover. Zuletzt verwandelte er Nachwuchstalent JoJo Siwa in eine echte "Glam-Lady" – ein Look, der etwas ganz Neues für sie ist. Denn der ehemalige "Dance Moms"-Star trägt sonst nur Glitter, Glitzersteine, neonfarbene Kleidung und Haarschleifen. Die große Frage ist deshalb: Gefällt sich das Teenie-Idol nach dem Umstyling? ”Ich gebe zu, es sieht sehr hübsch aus. Du hast wundervolle Arbeit bei Haaren und Make-up geleistet. Hast du wirklich! Das Make-up ist atemberaubend, es ist wirklich schön. Aber es ist ganz offensichtlich nicht mein Stil”, gesteht sie in einem YouTube-Video.

