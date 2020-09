Steht Kevin Pannewitz etwa zu Unrecht im Finale? Dieses Jahr bekamen erstmals einige deutsche Promis die Möglichkeit, sich dem Kampf der Realitystars zu stellen. Nun ist dieser so gut wie ausgefochten: Bereits am Mittwoch flimmert die letzte Folge und somit der Showdown über die Mattscheiben – und eines der verbliebenen sechs Sternchen wird den Titel "Realitystar 2020" mit nach Hause nehmen dürfen: Kate Merlan (33), Willi Herren (45), Georgina Fleur (30), Sam Dylan (29), Melissa Damilia (24) oder Kevin Pannewitz. Für Finalistin Kate hat Letzterer den Einzug ins End-Game allerdings nicht unbedingt verdient!

Im Interview mit Promiflash bei einer Show der SixxPaxx plauderte die Ex von Benjamin Boyce (52) über ihre Konkurrenten. "Zu sagen, jemand hat es nicht verdient, ist immer hart. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, für mich gab es zwei Leute, die einfach ein bisschen untergegangen sind", gab sie offen zu. Dazu zähle eben auch der Fußballer: "Der kam ja kurz vor Ende rein. Da ist es natürlich immer ein bisschen doof, wenn andere Leute wie Sam und ich sich von Anfang an da durchgekämpft und sich den Arsch aufgerissen haben", erklärte sie. Allerdings wisse Kate auch, dass das nun mal das Show-Konzept ist. "Da kann ja Kevin auch nichts für", zog sie ihr Fazit.

Ebenfalls sah Kate Melissas Finalplatz nicht unbedingt als gerechtfertigt an. Was der 33-Jährigen dabei ein Dorn im Auge ist? "Melissa hat sich so ein bisschen durchgeschlängelt", erklärte sie ihre Sicht.

"Kampf der Realitystars – Schiffbruch am Traumstrand": Ab 22. Juli immer mittwochs um 20:15 Uhr bei RTL2 und auf TVNOW.

