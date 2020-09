Lena Gercke (32) zeigt, was sie hat! Der 6. Juli ist für Lena und ihren Partner Dustin Schöne (35) ein ganz besonderer Tag: An diesem Datum feiert nicht nur Dustin seinen Geburtstag, auch das kleine Töchterchen Zoe hatte an diesem Tag vor rund zwei Monaten das Licht der Welt erblickt. Seit der Geburt ihres ersten Kindes hatte die Blondine hart an ihrem After-Baby-Body gearbeitet und jetzt zahlt sich dieser straffe Fitnessplan so richtig aus: Lena teilte einen freizügigen Schnappschuss in den sozialen Medien – und darauf posiert sie stolz in einem äußerst sexy BH!

"Ich hatte heute ein paar hübsche Kleinigkeiten im Briefkasten", berichtete Lena jetzt auf ihrem Instagram-Profil und präsentierte ihre neueste Errungenschaft direkt auf einem Foto: Auf dem Schnappschuss setzt die frischgebackene Mama ihren Körper in einem reizvollen, schwarzen BH mit weißem Spitzenbesatz in Szene. Dabei stellt sie nicht nur ihre Modelqualitäten unter Beweis, sondern zeigt ihren Fans, wie top sie bereits wenige Wochen nach der Geburt wieder in Form ist.

Beim Anblick von Lenas Kurven kamen ihre Fans im Netz aus dem Staunen gar nicht mehr heraus: Sie pflasterten die Kommentarspalte ihres Idols nicht nur mit zahlreichen Herz-Emojis, sie hinterließen der hübschen Blondine auch etliche Komplimente. "Du bist so wunderschön und attraktiv", "Wow, der Hammer" und auch "Du bist einfach eine bildhübsche und grandiose Frau", war der Tenor auf der Fotoplattform.

Instagram / lenagercke Lena Gercke mit ihrem Freund Dustin und Tochter Zoe, September 2020

Instagram / lenagercke Lena Gercke, Model

Instagram / lenagercke Topmodel Lena Gercke

