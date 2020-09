So heiß zeigen sich Andrej Mangold (33) und Jennifer Lange (26) im Sommerhaus der Stars! Zurzeit kämpft das Bachelor-Paar in dem Realityformat mit etlichen anderen Promipaaren um den Sieg – und die beiden machen direkt in der ersten Folge klar: Langweilig wird es mit ihnen nicht. Schon in den ersten Minuten plaudern Jenny und Andrej nämlich völlig ungeniert aus dem Sex-Nähkästchen.

"Unser Sex macht süchtig", erklärt der ehemalige Rosenkavalier gleich zu Anfang. Auch seine Liebste ist von den Schäferstündchen der beiden offenbar hin und weg. "Unser Sex ist heiß. [...] Wenn er da abends vorm Bett steht in seinen Boxershorts halb nackt, dann...", deutet die 26-Jährige eindeutig zweideutig an. Sex sei beiden in einer Beziehung sehr wichtig.

Ob das Rosenpaar dann wohl im Sommerhaus die Finger voneinander lassen kann? Schon im Vorfeld deutete Andrej jedenfalls an, dass Sex im TV für ihn kein absolutes Tabu sei. "Es kann sogar sehr reizvoll sein, wenn du weißt, da sind überall Kameras", erklärte er im RTL-Interview.

Alle Infos und Folgen von "Das Sommerhaus der Stars" findet ihr bei TVNOW.

Anzeige

Instagram / agentlange Andrej Mangold und Jennifer Lange

Anzeige

TVNOW Jennifer Lange und Andrej Mangold bei "Das Sommerhaus der Stars"

Anzeige

Instagram / dregold Andrej Mangold und Jennifer Lange im Jahr 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de