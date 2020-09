Bei Georgina Fleur (30) und ihrem Lover Kubilay Özdemir herrscht ziemlich dicke Luft! Bereits direkt nach der Ankunft der restlichen neun Promipaare im Sommerhaus der Stars eckt das Duo immer wieder an. Goodbye Deutschland-Pumper Andreas Robens beispielsweise hat den Unternehmer schon von Minute eins an auf dem Kieker, aber auch die restliche Belegschaft wirkt nicht gerade happy über die Anwesenheit des Luxus-Couple. Doch jetzt geraten auch noch Georgina und Kubi untereinander in Streit – und dabei fließen sogar Tränen!

Bereits am ersten Abend kriselt es zwischen der Rothaarigen und ihrem Partner. Nach einem Snack wünscht sich Georgina eigentlich nicht mehr als einen Kuss und eine Liebeserklärung von ihrem Schatz. Doch dem geht das ständige Gefrage ziemlich auf den Sack: "Du nervst total. Du bist eine richtige Nervensäge. Ich liebe dich auch, aber du nervst. Ich bin betrunken, aber du bist ja richtig bescheuert!" Als die Reality-TV-Beauty aber immer wieder nach einem Küsschen verlangt, reicht es dem 41-Jährigen am Ende: "Hör doch auf mit deiner Küsserei, was ist denn los mit dir?! Du Nervensäge, du Superstar, du kannst mich mal am Arsch lecken."

Mit einem "Psycho, Alter!" verschwindet Georgina im Schlafzimmer – und fängt nur wenige Sekunden später an, auf ihrem Bett Rotz und Wasser zu heulen. "Ich will nach Hause. Ich habe keinen Bock mehr. Mann. Er fuckt mich voll ab gerade. Anstatt dass er mich unterstützt, ist er die ganze Zeit voll gegen mich. Es macht mich gerade total fertig. Er ist das Problem", klagt sie den Mitbewohnerinnen Diana Herold (46) und Michaela Scherer ihr Leid. Wenig später vertragen sich die beiden Streithähne wieder bei einem Kippchen...

