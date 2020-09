Melissa (24) steht offen zu ihren Beauty-OPs! Die Ex-Love Island-Kandidatin punktet bei ihren Fans immer wieder mit ihrer Natürlichkeit und ihrer Authentizität – doch an der Beauty ist nicht alles echt. Sie verriet ihren Followern bereits, dass sie sich ihre Lippen hat aufspritzen lassen. Doch nicht nur in ihrem Gesicht hat sie nachgeholfen: Die neue Bachelorette ließ sich auch die Oberweite vergrößern und dafür hatte sie einen einfachen Grund: "Ich habe mich einfach immer ziemlich, ziemlich unwohl gefühlt, habe mich ungern im Bikini gezeigt oder sonst was, habe mich selber ungern im Spiegel angeguckt", erklärte sie ihren Instagram-Fans. Doch welche Größe misst die 24-Jährige jetzt? "Davor hatte ich ein A-Körbchen und jetzt habe ich ein volles C- bis D-Körbchen."

