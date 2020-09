Das war so wohl nicht geplant! Aurelia Lamprecht ist aktuell bei Love Island auf der Suche nach der großen Liebe und scheint bereits großen Gefallen an ihrem Mitstreiter Henrik Stoltenberg gefunden zu haben. In der vergangenen Folge hatten die beiden schließlich die Gelegenheit, sich bei einer Nacht in der Privatsuite noch näher zu kommen – und ließen diese auch nicht ungenutzt: Sie hatten tatsächlich Sex. Dabei war das für Aurelia im Vorfeld eigentlich ein absolutes No-Go!

Vor Beginn der Dreharbeiten erklärte die Frankfurterin gegenüber Promiflash, dass ihre Familie sie darum gebeten habe, keinen Sex in der Villa zu haben. "Aber das würde ich auch nicht machen", fügte sie hinzu und betonte, dass sie ihr Wort halten werde. Sie respektiere ihre Familie zu 100 Prozent und wolle ihr dies nicht antun. Dennoch zeigte sich Aurelia hinsichtlich körperlicher Nähe in der Show auch nicht komplett abgeneigt: "Natürlich küssen und alles kann man machen, das ist ja gar kein Problem. Aber das kann man sich auch aufheben, also, wenn man dann zu Hause ist."

Aurelias Sex-Tabu ist jedoch nicht der einzige Vorsatz, den sie während der Sendung gebrochen hat. Zwischen ihr und Henrik kam es bereits in der zweiten Folge zu einem Kuss – obwohl sich die 23-Jährige damit eigentlich viel mehr Zeit lassen wollte. "Ich habe einfach gemerkt, dass, wenn man einen Mann sofort ranlässt, dass er dann meistens das Interesse verliert", erklärte sie damals im Promiflash-Interview.

"Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe", Montag, 31. August, um 20:15 Uhr und ab 1. September immer montags bis freitags und sonntags, um 22:15 Uhr bei RTL2. Die Folgen sind im Anschluss sieben Tage lang bei TVNOW verfügbar.

Love Island, RTL II Aurelia und Henrik in der Privat-Suite bei "Love Island"

Instagram / aurelia_love_island_2020 Aurelia Lamprecht, "Love Island"-Kandidatin 2020

RTL2 "Love Island"-Couple Henrik und Aurelia

