Ein Foto von der neuen Web-Serie "Das Internat" sorgte bei den Fans des Netz-Stars Nathan Goldblat (20) und seiner Freundin Annika Sofie (18) für Verwirrung. Statt seine Liebste im Arm zu halten, kuschelt sich der Influencer auf einmal an Kollegin Payton Ramolla (20)! Im Promiflash-Interview hat der 20-Jährige jetzt verraten, was es damit auf sich hat: "In der Rolle bin ich mit Payton zusammen und dementsprechend war vorhersehbar, dass sich da ein paar darüber aufregen werden!" Mit seiner Annika sei soweit alles in bester Ordnung. Joyn zeigt ab dem 15. Oktober kostenlos jede Woche zwei neue Folgen der zwölfteiligen Miniserie "Das Internat".

