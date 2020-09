Christoph Dannenberg ist der Neue am Set von Berlin - Tag & Nacht und bringt mit seiner Story frischen Wind in die Serie! Der Hamburger verkörpert Eric, der ein früherer Liebhaber von Milla (Liza Waschke) ist – und von dem sie ein Kind hat. Milla hat dem Kindsvater jedoch nie von seinem Nachwuchs erzählt – sie selbst hat sich damals schweren Herzens dagegen entschieden, ihre Tochter bei sich großzuziehen. Als Amelie eines Tages ihre leiblichen Eltern kennenlernen will, entwickelt Milla ernsthafte Muttergefühle und freut sich über die Reunion. Doch die Teenagerin möchte auch ihren biologischen Papa treffen: Eric ist anfangs skeptisch, als Amelie plötzlich vor ihm steht. Doch der Streifenpolizist freundet sich mit dem Daddy-Dasein an – und findet sogar Gefallen daran. Eine schöne Entwicklung, auf die Daily-Darsteller Christoph stolz ist. "Ich finde die Rolle von Eric super, weil er eine völlig neue Facette zu BTN bringt", beteuert der Singer-Songwriter gegenüber Promiflash und erläutert: "Er ist ein bodenständiger Typ, er ist ein loyaler Typ, er ist ein absoluter Familienmensch, so wie ich es auch bin."

