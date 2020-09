Pietro Lombardi (28) ist ein absoluter Love Island-Fan und verfolgt natürlich auch die aktuelle Staffel. In den Werbepausen analysiert er die Szenen regelmäßig via Instagram-Livestream mit seiner guten Freundin Jana Ina Zarrella (43). So nahmen der Musiker und die Moderatorin auch Nathalia Goncalves Mirandas Einzug vor wenigen Tagen genauer unter die Lupe. Während den männlichen Kuppelshow-Teilnehmern bei ihrem Anblick die Spucke wegblieb, ließ Nathalias sexy Auftritt Pietro hingegen kalt. Im Gespräch mit Jana Ina plauderte er aus: "Sie ist wirklich die hübscheste Frau, die drin ist. Aber ich sage dir ehrlich: Ich kenne eine hübschere Frau!" Spielte er mit dieser Aussage womöglich auf Netz-Bekanntheit Laura Maria an? Es scheint nämlich so, als würde Pie die hübsche Düsseldorferin aktuell daten... "Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe", Montag, 31. August, um 20:15 Uhr und ab 1. September immer montags bis freitags und sonntags, um 22:15 Uhr bei RTL2. Die Folgen sind im Anschluss sieben Tage lang bei TVNOW verfügbar.

