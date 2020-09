Wioleta Psiuk (29) und Alexander Hindersmann (32) haben sich getrennt! Erst im Juni dieses Jahres machten die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin und der einstige Die Bachelorette-Finalist ihr Liebesglück offiziell – jetzt gehen die TV-Bekanntheiten schon wieder solo durchs Leben. "Wir haben es wirklich versucht und von beiden Seiten unser Bestes gegeben", erklärte die Beauty ihren Fans via Instagram. Dabei hatte ihre gemeinsame Zeit so vielversprechend begonnen. Promiflash lässt die Beziehung der beiden nun noch mal Revue passieren.

