Herzbrechende Neuigkeiten eines absoluten Promi-Traumpaares: Elena Miras (28) und Mike Heiters (28) Liebe gehört ab sofort der Vergangenheit an! Am Mittwochabend sorgten die einstigen Love Island-Teilnehmer mit ihrer Trennung für einen Schock bei den Fans. Seit 2017 waren die beiden zusammen – nun scheint ihre Beziehung am Ende zu sein. Dabei krönten die beiden ihr vermeintliches Glück sogar mit ihrer gemeinsamen Tochter Aylen. Doch das Schicksal hat Elena und Mike offenbar einen Strich durch die romantische Rechnung gemacht. In ihrer Instagram-Story teilte die Schweizerin nun mit: "Nach drei Jahren sind wir zu dem Entschluss gekommen, dass wir ab sofort getrennte Wege gehen. Einzelheiten, wer Schluss gemacht hat oder wieso oder warum, werden wir für uns behalten."

