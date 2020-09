Lutz Schweigel blickt auf neun Jahre Berlin - Tag & Nacht zurück! Seit 2011 begeistert die Daily-Soap ein echtes Millionenpublikum. Am 12. September feiert die Show bereits ihren neunten Jahrestag – und zu diesem Anlass erinnerte sich Joe-Darsteller Lutz im Promiflash-Interview an seine ersten Drehtage zurück: "Das war mega-aufregend, das war ja Neuland für uns alle. [...] Keiner von uns stand jemals für so eine große Soap vor der Kamera. Das war schon krass!"

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de