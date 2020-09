So sexy zeigt sich Lena Gercke (32)! Im vergangenen Juli bekamen die Laufstegschönheit und ihr Freund Dustin Schöne (35) zum ersten Mal Nachwuchs – die kürzliche Schwangerschaft sieht man der Blondine allerdings kaum an: Auf einem neuen Instagram-Schnappschuss posiert sie jetzt in einem heißen BH und gibt dabei fast freie Sicht auf ihren ziemlich schlanken After-Baby-Bauch! Die Unterwäsche wurde der 32-Jährigen offenbar noch am selben Tag zugeschickt und scheint ihr gut zu gefallen: "Ich hatte heute ein paar hübsche Kleinigkeiten im Briefkasten", kommentiert sie den Post.

