Kate Merlan (33) und Momo Chahines Romanze bei Kampf der Realitystars ist längst Geschichte. Im Rahmen eines SixxPaxx-Gigs plauderte die Tattoo-Beauty jetzt gegenüber Promiflash aber trotzdem aus, was sie an dem Ex-DSDS-Kandidaten so anziehend fand: "Momo ist ein netter, charmanter, gut aussehender Mann, und er hat mir sehr viel körperliche Nähe gegeben", schwärmte sie. Und der sechs Jahre jüngere Musiker scheint die 33-Jährige so richtig auf den Geschmack gebracht zu haben. Denn aktuell habe Kate "Lust auf junges, knackiges Gemüse"...

"Kampf der Realitystars – Schiffbruch am Traumstrand": immer Mittwochs um 20.15 Uhr bei RTL2 und auf TVNOW.

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de