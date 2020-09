Was sind Taylor Swifts (30) Pläne für die Zukunft? Seit drei Jahren ist die Sängerin mit dem Schauspieler Joe Alwyn (29) zusammen – nun sollen sie über die nächsten Schritte in ihrer Beziehung nachdenken: "Taylor und Joe haben über Kinder gesprochen. Sie freut sich sehr auf dieses Kapitel in ihrem Leben, wenn der richtige Zeitpunkt gekommen ist", verrät ein Insider Us Weekly. Dass die Künstlerin schwanger sein könnte, vermuteten ihre Fans bereits Ende Juli. Viele glaubten, in ihrem neu veröffentlichten Musikvideo ein Babybäuchlein zu erkennen.

