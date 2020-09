Was macht Jasmin Joy Cadete? Die Frankfurterin hatte im vergangenen Jahr durch ihre Prügelattacke auf ihre Germany's next Topmodel-Kollegin Lena Lischewski für negative Schlagzeilen gesorgt. Kurz darauf flog sie nicht nur aus der Castingshow, sondern musste auch für mehrere Aufenthalte in die Psychiatrie. Seitdem scheint es beruflich für Jasmin sehr schwierig zu sein – in einem Bild-Interview erklärt sie: "Ich lebe momentan vom Staat."

