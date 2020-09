Aaron Carter (32) zieht blank – komplett! Der frühere Teenie-Schwarm verfolgt in schlüpfriges Ziel: Er möchte der neue Star am Erotikhimmel werden. Dafür lässt Aaron im wahrsten Sinne des Wortes die Hosen runter und gibt sein Debüt auf einer Pornowebsite. "Es ist mein erstes Mal! Checkt meine Livesession auf CamSoda", kündigte der 32-Jährige vergangene Woche via Instagram an. Was Aarons Fans von ihrem Idol zu sehen bekommen? Offenbar alles, wie ein Sprecher des Onlineportals gegenüber Page Six verrät: "Er wird Bananen verführerisch essen und einige mit den Füßen schälen. Er wird außerdem vor einem Livepublikum masturbieren."

