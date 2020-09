Während ihrer Zeit bei Kampf der Realitystars sorgte Georgina Fleur (30) immer wieder für Furore. Besonders eine Challenge, bei der die gebürtige Heidelbergerin gleich eine ganze Flasche Champagner auf Ex trank, blieb den Zuschauern im Gedächtnis. Doch die TV-Bekanntheit stellt nun richtig: Sie war nicht die einzige Teilnehmerin des Reality-Formats, die sich das eine oder andere Glas Schampus genehmigte. Im Rahmen eines Besuchs einer Sixxpaxx-Show erzählt die temperamentvolle Rothaarige Promiflash: "Die haben immer nur so getan, als ob ich nur so gewesen wäre. [...] Und dann haben sie immer gesagt, die Georgina, die ist hier nur am Trinken und Feiern – dabei waren die alle so. Und es wurde immer alles auf mich geschoben, aber die waren alle betrunken und besoffen und waren nur am Feiern."

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de