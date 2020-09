Melvin Pelzer (26) ist in der Love Island-Villa angekommen! Der Exfreund der ehemaligen Bachelorette, Gerda Lewis (27), bezog am vergangenen Montag als Granate die Finca der Liebe und die erste Islanderin schmiss sich schon direkt an ihn ran: Chiara Antonella war direkt Feuer und Flamme für den Ringer! Aber meint sie es wirklich ernst – oder kennt sie den charmanten Blondschopf schon von Instagram? Gerda vermutet jedenfalls im Netz am Abend der Ausstrahlung: "Chiara folgt mir auf Instagram schon länger und sie müsste Melvin eigentlich kennen, also… wer weiß, ob sie ihn kennt oder nicht." Wie der Chemiker die Gerda-Thematik in der Villa handhaben will, hat er vorab im Promiflash-Interview verraten.

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de