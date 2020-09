Platzt auf Love Island heute Abend der große Happy-End-Traum von Aurelia Lamprecht? Die niedliche Frankfurterin musste in den vergangenen Tagen mit ihrem Show-Partner Henrik Stoltenberg jede Menge durchmachen. Lief es gerade gut zwischen dem Pärchen, stieß der freche Politiker-Enkel seine Auserwählte wieder vor den Kopf. Bis jetzt verzieh die 23-Jährige ihrem Henrik eigentlich jeglichen Fehltritt, verbrachte sogar eine heiße Nacht mit ihm in der Privat-Suite. Ob damit heute Abend Schluss ist? Eine Vorschau zeigt jetzt, dass Aurelia unter Tränen zusammenbricht und sogar die Heimreise antreten will!

Während Henrik noch beim Glamping-Ausflug die Zeit mit der neuen Granate Sandra Janina genießt, ziehen in der Villa dunkle Wolken auf. In der heutigen Episode wird Aurelia nämlich mit einem Foto darüber aufgeklärt, welches Spiel ihr vermeintlicher Lover treibt! In dem YouTube-Teaser sieht man zwar noch nicht, was die Hotelfachfrau genau zu sehen bekommt, ihre Reaktion spricht allerdings Bände: "Das ist doch nicht sein ernst, ganz ehrlich. Alter, wie asozial! Der kann mich am Arsch lecken. Scheiße. Ich will nach Hause, ich will mir diese Scheiße nicht mehr geben. Ich glaube immer ans Gute und werde immer so auf die Fresse gehauen. Ich bin so lächerlich, ich bin so lächerlich", stammelt sie unter einem Heulkrampf.

Henrik scheint den drohenden Supergau noch nicht wirklich zu erahnen. Mit seiner neuen Flamme Sandra unterhält er sich über die möglichen Szenarien, die auf ihn zukommen: "Das Entspannteste für dich wäre ja eigentlich, wenn die Aurelia von den Neuen jemand toll findet, oder?", fragt die Blondine. Doch der Kölner stellt fest: "Ich habe aber die leichte Befürchtung, dass sie keinen Bock hat, jemand neues kennenzulernen." Und damit soll er wohl Recht behalten. Wie er Aurelia wohl beibringen will, dass er die 20-Jährige einfach anziehender findet?

"Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe", Montag, 31. August, um 20:15 Uhr und ab 1. September immer montags bis freitags und sonntags, um 22:15 Uhr bei RTL2. Die Folgen sind im Anschluss sieben Tage lang bei TVNOW verfügbar.

Anzeige

RTLZWEI Sandra und Henrik auf Flirtkurs

Anzeige

RTLZWEI "Love Island"-Aurelia

Anzeige

RTLZWEI Aurelia und Henrik bei "Love Island"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de