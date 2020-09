So speziell ernähren sich die Stars! Promi-Damen wie Victoria Beckham (46) oder Naomi Campbell (50) arbeiten kontinuierlich an ihrer Figur. Das bedeutet auch, dass sie einen strikten Diätplan einhalten. So verzichtet etwa die Ehefrau von David Beckham (45) seit 20 Jahren auf Kohlenhydraten, wie The Sun berichtet. Das Topmodel beweist ebenfalls ziemlich viel Disziplin: Sie isst nur eine Mahlzeit am Tag! Rebel Wilson (40) soll während ihres Abspeck-Programms auf die Mayr-Methode gesetzt haben, bei der Essen unter anderem 30 Mal vor dem Schlucken im Mund gekaut wird.

