Dagi Bee (25) packt schonungslos über die intimsten Themen aus! In ihrem neuen Videoformat nimmt die YouTuberin schon zuletzt kein Blatt vor den Mund: Ob Realtalks über Beauty-Eingriffe oder dem Gehalt als Influencer – kein Topic ist Dagi aktuell zu heiß. In einer neuen Ausgabe ihrer Clip-Reihe auf YouTube drehte sich nun alles ums Thema Girlstalk – und darin plauderte die 25-Jährige munter über ihr erstes Mal, Schwangerschaftstests oder Enthaltsamkeit vor der Ehe! So viel Offenheit kommt bei den Followern richtig gut an.

