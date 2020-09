Der US-Footballer Tom Brady (43) plaudert seine Bett-Geheimnisse aus! Vor vierzehn Jahren lernte er das Supermodel Gisele Bündchen (40) bei einem Blind Date kennen und seit elf Jahren sind die beiden verheiratet. Mittlerweile haben sie zwei Kinder – und Tom hat noch ein weiteres Kind von seiner Ex Bridget Moynahan. Klingt nach einem ausgefüllten Familienleben! Nun war der berühmte Quarterback des US-Vereins Tampa Bay Buccaneers zu Gast in einem Podcast – und redete dabei erstaunlich offen über seine Ehe. Tom gab sogar ganz ungeniert ein paar Einblicke in sein Sexleben.

Dem Moderator und Schauspieler Dax Shepard (45) antwortete Tom im "Armchair Expert"-Podcast auf die Frage, ob das Paar vor einem Spiel miteinander schlafen würde: "Das hat sich wahrscheinlich erledigt!", und lachte dann laut. Der Profisportler würde es zwar nicht ausschließen, dass es schon mal an einem solchen Tag passiert sei. Es gehöre aber mittlerweile nicht mehr zu seinem Aufwärmprogramm, erklärte der 43-Jährige schmunzelnd.

Wer jetzt über eine Ehekrise spekuliert, liegt wohl daneben. Denn die beiden wirken eher so verliebt wie am ersten Tag. Am Geburtstag der gebürtigen Brasilianerin im Juli betitelte er sie ganz romantisch als die "Liebe seines Lebens".

