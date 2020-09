Er lässt wirklich gar nichts anbrennen! Seit Dienstagabend läuft die erste Staffel Ex on the Beach im deutschen Fernsehen. Die Kuppelshow ist in Großbritannien bereits seit Jahren sehr erfolgreich und soll nun auch hierzulande flirtbegeisterte Singles zusammenbringen. Einer der Kandidaten ist Ferhat (27), der sein Glück bereits bei Are You The One? versuchte. Nun verriet er ein pikantes Geheimnis aus seiner Schulzeit.

Eine Lehrerin habe den 27-Jährigen beim Sex mit seiner damaligen Freundin erwischt und ihm in einem ernsten Gespräch die Leviten gelesen. Das entwickelte sich jedoch schnell in eine völlig andere Richtung. "Dann hat sie mir angeboten, dass wir mal ein Date haben könnten", behauptete der Womanizer in einem Video, das RTL vorliegt. Letztendlich sei es dann sogar zu Geschlechtsverkehr zwischen den beiden gekommen. "Wir haben das mehrmals gehabt. Auch in der Schule, in gewissen Zimmern", erzählte der momentane Single.

Die ungewöhnliche Situation habe trotzdem nichts an der Lehrer-Schüler-Beziehung geändert und während des Unterrichts sei er nicht bevorzugt worden. Über die fragwürdige Affäre sagte der Fitnessfreak: "Das war schon wow." Ihr Alter und das gute Aussehen hatten den Badboy damals sehr gereizt.

"Ex on the Beach", seit dem 1. September auf TVNOW und dem 15. September um 23:05 Uhr bei RTL.

Anzeige

Instagram / fero_chase Ferhat, "Ex on the Beach"-Kandidat

Anzeige

Instagram / fero_chase Ferhat, Juli 2020

Anzeige

TVNOW / Frank Fastner Ferhat, "Ex on the Beach"-Kandidat 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de