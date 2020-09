Henrik Stoltenberg ist in diesem Jahr der wohl am heißesten diskutierte Love Island-Kandidat! Obwohl er mit der Halb-Kolumbianerin Aurelia Lamprecht vercoupelt war, konnte er es nicht lassen, anderen Frauen schöne Augen zu machen – und verletzte sie damit sehr. Als die Granate Sandra zum Kuppelshow-Cast dazustieß, trieb es der Student mit seiner Fremdflirterei endgültig auf die Spitze. Nicht nur Aurelia und die anderen Islander, sondern auch einige Zuschauer finden dafür keine Worte mehr. Doch was sagt eigentlich Henriks Familie dazu? Gegenüber Promiflash erklärte sein jüngerer Bruder Karól: "Henrik war schon immer ein Mensch, der Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat [...] Insofern war mit den Reaktionen zu rechnen."

