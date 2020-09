Heute Abend ist bei den Love Island-Stars wieder das große Zittern angesagt! Gerade erst sind fünf neue Granaten in die TV-Villa eingezogen – und haben direkt für mächtig Wirbel gesorgt: So hat Henrik seine Auserwählte Aurelia für Granate Sandra abgeschossen. Und auch Chiara hat sich nun, nachdem es mit Josua recht kompliziert wurde, den Neuzugang Melvin (26) unter den Nagel gerissen. Kein Wunder, dass zuletzt wieder viele Tränchen vergossen wurden. Jetzt haben die Islander aber erst mal andere Sorgen: Ein Paar muss die Villa heute verlassen!

Das gab der Sender RTL2 in einer Pressemitteilung bekannt: Auch in der heutigen Folge lassen die Islander wieder einmal bei einer Party die Sau raus. Doch am Höhepunkt des Abends wartet ein großer Schock auf die Liebessuchenden – ein Couple muss die Show verlassen und direkt seine Koffer packen – und es kommt sogar noch härter! Die Paare müssen selbst entscheiden, wer von ihnen gehen muss! Vor allem Melina zeigt sich geschockt: "Das kann ich nicht, das kann ich nicht", betont die Kölnerin verzweifelt.

Wen es am Ende wohl treffen wird? Entweder entscheiden die Islander sich für ein Pärchen, dass sowieso nicht glücklich ist – oder aber sie merzen das stärkste Duo aus, um ihre eigenen Gewinnchancen zu erhöhen. Was denkt ihr: Wer muss heute Abend gehen? Stimmt unten ab!

Chiara und Josua bei "Love Island"

Die Kandidaten von "Love Island" bei der Tortenschlacht

Die "Love Island"-Kandidaten bei der Kuss-Challenge

