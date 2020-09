Süße Nachrichten von Terry Walsh! 2016 nahm der Tattoo-Liebhaber an der britischen Love Island-Ausgabe teil, um dort die große Liebe zu finden – allerdings ohne Erfolg. Stattdessen sorgte er in der Sendung für die explizitesten Sexszenen der Show-Geschichte. Einige Zeit nach dem Techtelmechtel mit der Kandidatin Emma-Jane Woodham lernte er jedoch seine heutige Freundin Danielle Purdy kennen. Mit ihr ist er inzwischen sogar verlobt – und geht nun auch einen weiteren Schritt in der Beziehung: Terry und Danielle werden Eltern!

Auf Instagram teilte Danielle ein gemeinsames Bild mit ihrem Auserwählten, auf dem sie mit einem strahlenden Lächeln ein Ultraschallfoto in die Kamera hält. Darunter schrieb sie: "Das beste Geburtstagsgeschenk, das ich mir jemals hätte wünschen können, war unser Baby heute wiederzusehen." Sie könnten es beide kaum erwarten, ihren kleinen Schatz zu treffen – allzu lange soll es auch gar nicht mehr dauern: Die Brünette verriet, dass der errechnete Entbindungstermin am 21. Februar ist.

Die angehenden Eheleute wissen inzwischen aber nicht nur, wann ihr Nachwuchs das Licht der Welt erblickt, sondern auch, welches Geschlecht er hat. "Es ist ein Mädchen", verriet Danielle unter einer Reihe von Schnappschüssen von ihrer Gender-Reveal-Party.

Instagram / danielle_purdy Danielle Purdy und Terry Walsh im September 2020

Instagram / danielle_purdy Danielle Purdy und Terry Walsh im September 2020

Instagram / danielle_purdy Danielle Purdy, Verlobte des "Love Island"-Teilnehmers Terry Walsh

