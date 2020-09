Wagen Pietro Lombardi (28) und seine angebliche Freundin Laura Maria etwa schon den nächsten Schritt? Bisher haben der Sänger und die Influencerin ihr mögliches Liebesglück noch nicht mal offiziell gemacht. Mehrere Indizien deuten allerdings darauf hin, dass es zwischen den beiden ordentlich knistert. Und möglicherweise ist ihre Liaison sogar schon ernster als bis dato angenommen: Schließlich plant Laura einen Umzug – möglicherweise weil sie näher bei ihrem Schatz wohnen will?

In einer Instagram-Fragerunde steht Laura ihrer Community Rede und Antwort. Ein User will von der Blondine beispielsweise wissen, wo sie aktuell lebt. "Also ich wohne zur Zeit noch in Düsseldorf. Allerdings habe ich in den nächsten Tagen einige Besichtigungstermine", verrät sie in einem Clip und gibt außerdem preis, dass sie die Rheinmetropole verlassen wolle. Einen Grund für ihre Entscheidung nennt Laura nicht. Ob sie vielleicht in Pietros Richtung zieht? Der "Cinderella"-Interpret hat seinen Lebensmittelpunkt schließlich in Karlsruhe, etwa 350 Kilometer von Düsseldorf entfernt.

Auch auf die Frage nach ihrem Beziehungsstatus geht Laura ein – hüllt sich gleichzeitig aber auch irgendwie in Schweigen. "Ob ich vergeben bin? Also das Einzige, was ich derzeit dazu sagen kann, ist: Ich bin sehr, sehr, sehr glücklich."

