Jade Übach (26) ließ diese Woche eine News-Bombe platzen: Sie verriet endlich, was nach Bachelor in Paradise wirklich zwischen ihr und Serkan Yavuz (27) lief. So sollen sich die beiden tatsächlich noch des Öfteren gesehen haben und sogar heimlichen Handy-Kontakt gepflegt haben. In der Zeit war der Student aber schon mit Carina Spack (24) liiert. "Sobald sie aber weg war, kam er auf mich zu und hat voll gelächelt. Hat mich begrüßt und hat sich voll gefreut, wo ich mir schon dachte: 'Was ist mit dem nicht richtig?'", verriet Jade in einem Video-Statement, das Promiflash vorliegt.

