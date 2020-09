Love Island-Casanova Henrik Stoltenberg hat seinem Namen alle Ehre gemacht. Obwohl er erst vor wenigen Tagen mit Aurelia Lamprecht in der Privat-Suite Sex hatte, servierte er sie nach dem Einzug von Granate Sandra Janina eiskalt ab. Mittlerweile ist er mit der Blondine vercoupelt, die ihrerseits auch heftig mit dem Kölner flirtet – etwa, weil sie seine "Love Island"-Vorgeschichte gar nicht kennt?

Das verriet Sandras ehemalige Kollegin Jolene Jäger in ihrer Instagram-Story. Als Nachrückerin hatte sie die Annäherung von Henrik und Sandra aus nächster Nähe beobachten können. Sie ist sich sicher, dass der Womanizer seiner neuen Herzdame eine wesentliche Information vorenthalten hatte: "Der hat Sandra und mir, also uns, nicht gesagt, dass er mit Aurelia geschlafen hat. Er hat nur von intensivem Kuscheln gesprochen", erklärte sie in ihrer Instagram-Story. Ob er das mittlerweile nachgeholt hat?

Unabhängig davon, was zwischen Henrik und seiner Ex-Flamme lief, stellte Sandra aber schon klar: Sie will in der "Love Island"-Villa nicht aufs Ganze gehen. "Auf jeden Fall keinen Sex im Fernsehen!", betonte die Studentin im Interview mit Promiflash. Sollte sie mal die Gelegenheit haben, eine Nacht in der Privat-Suite zu verbringen, sollte ihr Begleiter die Finger also besser bei sich behalten.

"Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe", Montag, 31. August, um 20:15 Uhr und ab 1. September immer montags bis freitags und sonntags, um 22:15 Uhr bei RTL2. Die Folgen sind im Anschluss sieben Tage lang bei TVNOW verfügbar.

RTLZWEI Aurelia und Henrik bei "Love Island"

RTLZWEI / Magdalena Possert "Love Island"-Kandidatin Jolene

RTLZWEI / Magdalena Possert "Love Island"-Granate Sandra

