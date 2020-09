Daniela Katzenberger (33) packt aus! Die Kultblondine ist bekannt dafür, kaum ein Blatt vor den Mund zu nehmen. Dass sie nun jedoch so brutal offen und ehrlich aus dem äußerst privaten Nähkästchen plaudert, ist selbst für die Katze etwas ungewöhnlich. Neben ihrem Gewicht – 61,3 Kilo verteilt auf 1,63 Metern – sowie den sexy Fotos, die zu Beginn ihrer Karriere von ihr geschossen wurden, thematisiert sie in einer Instagram-Fragerunde auch ganz direkt ihr erstes Mal. Ein Follower will wissen, wie alt sie dabei war. Danis unverblümte Antwort: "Meine Mutter denkt 25. Aber eigentlich war es mit 15."

